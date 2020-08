Non solo David Silva o Mayoral, la Lazio è sulle tracce di un altro spagnolo. Così riporta l'edizione odierna de Il Messaggero. Stavolta è un portiere. Si chiama Sergio Rico, attualmentein prestito al Psg, ma di proprietà del Siviglia. E oltre a Paleari del Cittadella è candidato come vice-Strakosha. I suoi procuratori sono gli stessi di Luis Alberto e Jony. Il suo contratto è in scadenza tra un anno: il ds Tare ci proverà.