Lazio vicinissima a Wilfried Zaha. L'attaccante esterno ivoriano ex Manchester United si è svincolato a parametro zero dal Crystal Palace. Resta da sciogliere il nodo legato alle commissioni richiesti dai suoi agenti, mentre il calciatore è pronto ad accettare un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. Sulle sue tracce ci sono anche Fenerbahce e Al-Nassr.



Il preferito di Sarri resta Berardi del Sassuolo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le piste alternative sul mercato italiano portano a Orsolini del Bologna e a Ngonge del Verona.

Intanto dall'Inghilterra arrivano rumors di un interessamento del Chelsea per il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic in alternativa a Moises Caicedo (Brighton) e a Romeo Lavia (Southampton).