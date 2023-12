Vietato incappare in altri passi falsi per la Lazio, attesa domani dalla trasferta di Empoli. I capitolini hanno bisogno di invertire la rotta in campionato per risollevarsi dall’undicesimo posto. Gli esperti credono nella quinta vittoria consecutiva dei biancocelesti al Castellani, offerta tra 1,95 e 2, mentre il successo della squadra di Andreazzoli, terzultima e con un disperato bisogno di punti, si gioca a 3,90. Il quarto pareggio in campionato delle due squadre, invece, è in lavagna a 3,45, L’Empoli è la squadra con il peggior attacco (10 reti all’attivo) e nelle ultime otto uscite della Lazio in Serie A solo una volta, contro la Salernitana, si è verificato il segno Over, in svantaggio a 2 rispetto all’Ipotesi Under, fissata a 1,70. Tra i marcatori fari puntati su Ciro Immobile, a quota 198 gol in Serie A: la sua firma è offerta a 2,75, mentre una doppietta, con cui taglierebbe il traguardo dei 200, vale 11 volte la posta. Sarà supportato da Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, in quota rispettivamente a 4 e 4,50. Tra i padroni di casa, favorito a 3,50 Francesco Caputo; a 5.50 il gol di Tommaso Baldanzi, ripresosi dall’infortunio e pronto a tornare dal primo minuto. Si gioca a 6,50, infine, il gol dell’ex di Matteo Cancellieri, in prestito ai toscani proprio dalla Lazio.