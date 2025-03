Getty Images

Secondo atto tra Lazio e Viktoria Plzen per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 2-1 al cardiopalma conquistato dai biancocelesti in Repubblica Ceca, gli uomini di Baroni ora puntano ad archiviare la pratica per accedere ai quarti davanti al proprio pubblico giovedì alle 18:45.Lazio - Viktoria Plzengiovedì 13 marzo 202518:45Sky SportSkyGo, NowTv

Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. All. Koubek.Baroni conta di recuperare Tavares dal 1' e Castellanos per la panchina, concedendogli al massimo qualche minuto nel finale. Squalificati Rovella e Gigot, ci saranno Vecino e Romagnoli al loro posto. Davanti tocca a Noslin, mentre Pedro sarà l'arma da sganciare a partita in corso. Tutti a disposizione invece nella rosa dei Ceci, tranne l'attaccante Kabongo fermo da mesi per un problema al ginocchio.

La partita tra Lazio e Viktoria Plzen sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport.La gara tra Lazio e Viktoria Plzen sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi abilitati tramite le app di SkyGo e NowTv.Il racconto di Lazio-Viktoria Plzen è affidato alla voce di Antonio Nucera, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.