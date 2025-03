AFP via Getty Images

con un volo plastico dopo 5 minuti salva la Lazio, poi rischia tanto con un rinvio sbagliato. Non può nulla sul gol preso. Attento nelle altre situazioni.Sulc e Cadu gli creano qualche problema di troppo nelle ripartenze, ma alla fine corre pochi pericoli sul suo lato. Migliora nel secondo tempo, soprattutto quando la squadra deve recuperare.non teme il confronto fisico con Durosinmi, nonostante il gap di altezza. Scivola però in sul gol del Viktoria Plzen e favorisce la sponda per Sulc. (dal 33’s.tsi è riscoperto goleador. Terza rete consecutiva, questa volta decisiva per passare il turno.

gestisce le proprie energie e per questo a volte appare indolente nei movimenti. Quando accelera però manda sempre nel panico la difesa avversaria. (dal 21’s.t.spinge tanto per mettere pressione agli avversari e creare l'occasione del pari)fa lui le veci di Rovella nella costruzione del gioco. Non sempre preciso, ma comunque efficace nel lavoro di filtro.sbuca ovunque per bloccare le manovre del Plzen. Recupera una gran quantità di palloni anche in zona offensiva.: incide poco, ma si sacrifica tantissimo quando serve per mantenere l’equilibrio della squadra.

poco continuo, si accende solo a sprazzi. Quando lo fa però regala perle. (dal 33’s.t.fa ammonire il diretto avversario dopo 20 secondi. È il più vivo lì davanti e riesce a mettere sistematicamente in difficoltà chiunque lo marchi. Perfetta la pennellata per il pari di Romagnoli.è si e no al 20% della condizione fisica. Spreca due buone occasioni nel primo tempo. (dal 21’s.t.dà tutt’altra vitalità alla manovra offensiva)All.Lazio col freno a mano tirato nel primo tempo, contrariamente alle aspettative. Le energie però in questo periodo sono poche e vanno gestite. Per questo i cambi sono apparsi tardivi, ma alla fine ha avuto ragione lui. Obiettivo quarti di finale centrato.

Jedlicka 6; Dweh 5, Markovic 6, Jemelka 6; Cadu 5,5 (dal 32’s.t. Doski sv), Sulc 7, Kalvach 6,5 (dal 40’s.t. Panos sv), Cerv 6; Vydra 6 (dal 32’s.t. Sojka sv), Durosinmi 5,5 (dal 25’s.t. Prince 5,5), Memic 6 (dal 40’s.t. Kopic sv). All.: Koubek 6