Lagiocherà a Sassuolo con il logosulle maglie. Manca solo l'ufficialità, ma dopo l'iniziativa di Lotito nei giorni scorsi, tutto è stato ormai definito. Per commentare questa novità ai microfoni di Radiosei stamattina è intervenutaex sindaco della Capitale:"Dopo l’episodio a tutti noto della sponsorizzazione della Roma da parte dell’ente per il turismo dell’Arabia Saudita, ho lanciato un’idea ad entrambe le squadre di Roma di utilizzo del logo Expo 2030.ha subito colto la palla al balzo ed è stato lui per primo a dire che avrebbe finalizzato già per la gara con il Sassuolo. Io ho messo in contatto il presidente con il Comitato promotore di Expo che è un cuore pulsante e la mente. Per cui da quello che so, quella dovrebbe essere la data fatidica per iniziare a mettere sulla maglia il logo. Credo che anche loro siano alle ultime battute, mi auguro di avere a breve l’annuncio"."Roma e Lazio sono due società calcistiche private e ognuna ha il diretto di farsi sponsorizzare da chi crede. Penso però anche che sia un momento delicato per la città di Roma e arrivare a sponsorizzare l’ente del turismo arabo prima del 28 ottobre credo sia stato sbagliato nei tempi"."Mi è molto dispiaciuto che il sindaco di Roma non abbia preso posizione. Lui è un tifoso della Roma e su questo non ci sono assolutamente problemi, sono stata la prima a non discutere questo aspetto.che ora sta facendo una battaglia per vincere una sfida che potrebbe portare 50 miliardi di investimenti. Più del doppio di una finanziaria dello stato. Per questo mi sono indignata.Si poteva iniziare la sponsorizzazione dal 29 ottobre".