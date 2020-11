Altra buona notizia anticipata da Inzaghi in conferenza stampa nella giornata di venerdì. Luiz Felipe è guarito dal Covid-19. Dopo esser stato bloccato in seguito a Juventus-Lazio dello scorso 8 novembre, stamani il brasiliano si è recato nella clinica Paideia per effettuare le visite di idoneità di rito. A questo punto il difensore potrebbe essere a disposizione per la partita di domani sera contro lo Zenit.