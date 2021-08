Dopo i primi 60 minuti con la maglia della Lazio, Pedro ha cominciato a rigettare al mittente le prime critiche nei suoi confronti. Una prova convincente al Castellani contro l’Empoli che ha confermato ancora una volta (sempre che ce ne fosse bisogno) le sue qualità. Intanto stamani il calciatore spagnolo si è recato presso la clinica Paideia alle ore 8:10, ma non per acciacchi fisici. Semplicemente dopo la prima tranche di visite mediche Pedro ha dovuto effettuarne delle aggiuntive come voluto dalla Lazio in questa stagione.