Visite mediche per Luigi Sepe in Paideia. Il portiere, sesto nuovo acquisto della Lazio in questa sessione di mercato, si è presentato questa mattina nella clinica romana. Poi nel pomeriggio si unirà al resto del gruppo per gli allenamenti. Sepe arriva in prestito secco dalla Salernitana per ricoprire il ruolo di secondo portiere, alle spalle di Provedel. La società campana contribuirà anche al pagamento di parte dell'ingaggio dell'estremo difensore, trentenne, originario di Torre del Greco.