Toma Basic è pronto ad abbracciare il mondo Lazio. Il centrocampista croato è approdato nella capitale all’aeroporto di Ciampino e ha passato la notte in un albergo nei pressi di Ponte Milvio. Classici spostamenti da nuovo arrivato prima di raggiungere la clinica Paideia alle ore 8:00. Per Basic largo alle visite di rito prima della firma sul suo nuovo contratto con i biancocelesti.



L’attesa del classe ‘96 è durata oltre un mese, ma finalmente il matrimonio con la Lazio è ad un passo. Basic lascia il Bordeaux e si appresta a firmare un quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Se ci sarà il via libera dello staff medico il calciatore già potrà allenarsi nel pomeriggio e mettersi a disposizione di Sarri per lo Spezia.