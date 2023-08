Arrivato ieri sera a Fiumicino, questa mattina alle ore 9 Gustav Isaksen si è presentato in Paideia per le viste mediche. C'erano una cinquantina di persone ad attenderlo all'aeroporto, tra cori e applausi di felicità per il suo arrivo. Altrettanti i presenti in mattinata davanti la clinica romana per chiedergli selfie e autografi. Il nuovo acquisto della Lazio si trasferisce a titolo definitivo dal Midtjylland. Affare da 15 milioni e contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione.