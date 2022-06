Giornata di visite mediche per Marcos Antonio. Il nuovo acquisto della Lazio - arrivato per 10 milioni complessivi dallo Shakhtar Donetsk - è sbarcato ieri all'alba a Fiumicino e questa mattina si è recato in clinica Paideia per i consueti test fisici di idoneità. Ha già firmato il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi 5 anni.