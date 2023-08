Primo giorno da nuovi calciatori della Lazio per Nicolò Rovella e Luca Pellegrini - per quest'ultimo in realtà si tratta di un ritorno dopo i 6 mesi della passata stagione - che in mattinata hanno raggiunto la clinica Paidea per sottoporsi alle consuete visite mediche (foto dal profilo ufficiale X del club biancoceleste). Il centrocampista classe 2001 e l'esterno sinistro classe '99, entrambi acquisiti dalla Juventus con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 21 milioni di euro, si recheranno successivamente presso il centro Isokinetic per svolgere i test atletici e potersi aggregare al resto della squadra nel pomeriggio, quando gli uomini di Sarri saranno di scena a Formello per il terzultimo allenamento prima dell'esordio in campionato contro il Lecce.