Con una doppietta di Immobile la Lazio si aggiudica anche la quarta e ultima amichevole che chiude il ritiro di Auronzo di Cadore. Anche contro gli sloveni del NK Bravo la porta rimane inviolata. Menzione speciale per Luis Alberto, che dopo aver risolto le grane con la società per il rinnovo, scende regolarmente in campo dal 1' minuto e regala a Ciro un assist al bacio per la rete del raddoppio. L'unica nota stonata per i biancocelesti è l'infortunio muscolare di Cataldi, costretto a lasciare il posto a Marcos Antonio dopo 9 minuti.



Lazio - NK Bravo 2-0

28' p.t. (rig) e 13' s.t. Immobile.