Se per lalaè "un miracolo", secondo, arrivarci vincendo il girone sarebbe quasi soprannaturale. Il tecnico biancoceleste ieri in conferenza stampa ha sbottato contro un ambiente troppo disfattista - ma l'allusioneche orbita intorno al club e che ha foraggiato aspettative troppo alte era chiara - invitando a non sottovalutare il risultato della squadra di aver passato il turno."Negli anni 2000, la Lazio arrivò agli ottavi solo due volte", ha fatto notare l'allenatore. E ha ragioneA quell'epoca per la verità la formula del torneo era diversa. Non c'era un vero e proprio ottavo di finale, ma una seconda fase a gironi, che poi dava accesso ai quarti. Traguardo a cui peraltro la squadra stellare di quegli anni arrivò solo una volta, alla sua prima partecipazione proprio nel '99-'00., con Dinamo Kiev (2a), Bayer Leverkusen (3a) e Maribor (4a). Gli uomini di Eriksson vinsero tra l'altro pure la seconda fase a gironi, sbancando all'ultima giornata lo Stanford Bridge (prima squadra italiana a riuscirci) con un 1-2 al Chelsea firmato in rimonta da Inzaghi e Mihajlovic. Poi più niente nelle successive 5 partecipazioni al torneo.A distanza di 24 anni quindi la Lazio ha stasera la possibilità di replicare.: semifinale d'andata della Coppa UEFA 1997-98. L'avversario era proprio l'Atletico Madrid. Sarebbe la chiusura di un cerchio anche al livello temporale. Quella di quest'anno è l'ultima edizione del torneo con la formula attuale, così come quella del 1999 fu la prima edizione della Champions League dopo l'allargamento alle terze e quarte classificate dei migliori campionati d'Europa. Due riforme epocali all'interno delle quali potrebbe intrecciarsi anche la storia della Lazio.