Amichevole contro la Lupa Roma per la Lazio di Filippo Inzaghi. Successo biancoceleste per 13-1, questo il tabellino del match:

Lazio (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Basta, Luis Alberto, Leiva, Cataldi, Durmisi; Correa, Caicedo; All. Simone Inzaghi.

Lupa Roma (3-5-2): Maltempi; Perocchi, Fe, Romeo; Loiali, Negro, Capuozzo, Prati, Cuscianna; Ansini, Tomaselli. All. Marco Amelia



Marcatori: 15', 41' Basta, 19' rig., 32' Caicedo, 24' Correa, 36' Wallace, 40' Leiva, 41', 49' Parolo, 51', 77', 79' Patric, 69' Piano, 76' Rossi