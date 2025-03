Lazio, vola il ranking in Europa: a un passo il sorpasso a una big italiana

Getty Images

Lavola ai quarti di Europa League e vede lievitare il proprioPer il quinto posto in Champions le speranze italiane quest'anno sono ridotte al lumicino. La Serie A è distante 1,7 punti dalla Liga: quasi impossibile una rimonta, con sole tre squadre rimaste in ballo per il Belpaese. La recente eliminazione della Roma dall'Europa League contro l'Athletic Bilbao è stata quasi una pietra tombale sulla rincorsa . I biancocelesti però - a parte la soddisfazione dei tifosi di veder sconfitti i cugini-rivali - possono comunque sorridere per il proprio andamento stagionale, che ha portato la squadra a risalire vertiginosamente la china della graduatoria dei club europei.

Anche se sono stati comunque tra le teste di serie nei sorteggi della prima fase dell'Europa League, gli uomini di Baroni partivano dalla 32a posizione del ranking. Il primo posto nel nuovo girone unico del torneo e l'accesso ai quarti di finale (traguardo che mancava da 7 anni) hanno fatto guadagnare 10 posizioni ai biancocelesti.(il Lipsia, 20°, è 4.000 punti avanti, alla pari del Milan) e hanno appena 0,250 di sitanza dalla Juvenuts, verso cui potrebbe materializzarsi già il mese prossimo il sorpasso: ogni vittoria in Europa League vale 2.000 punti e ogni pareggio 1.000.