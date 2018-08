Probabili provvedimenti in vista nei confronti degli ultras della Lazio, in seguito al caso volantini: la Digos vagliando le immagini delle telecamere ha già identificato già alcuni responsabili del testo in cui si invitavano le donne a non sedersi nelle prime dieci file. Il reato per cui si indaga è la discriminazione.



PROVVEDIMENTI IN VISTA - Dopo il volantino che vietava alle donne di prendere posto nelle prime dieci file, diffuso nella Curva Nord della Lazio allo Stadio Olimpico in occasione della partita con il Napoli, proseguono le indagini e ci sono già i primi identificati: si tratta di due capi ultras. Gli investigatori della Digos stanno vagliando i filmati delle telecamere al fine di trasmettere un'informativa in Procura: l'ipotesi di reato che si configurerebbe è quella di discriminazione razziale, in cui rientra la discriminazione di genere. Nelle prossime ore potrebbero scattare le prime denunce.