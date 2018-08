"Nelle prime dieci file della Curva Nord dello stadio Olimpico, feudo dei tifosi della Lazio, non sono ammesse "donne, mogli e fidanzate". È quanto si legge in un volantino, presente su ogni seggiolino della Curva Nord dell'Olimpico, prima di Lazio-Napoli. "La Nord per noi rappresenta un luogo sacro. Un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All'interno di essa non ammettiamo Donne, Moglie e Fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla 10/a fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori". Il volantino è firmato 'Direttivo Diabolik Pluto'. Diabolik è conosciuto come uno dei capi degli Irriducibili, storico gruppo ultras della Lazio.