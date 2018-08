Il difensore della Lazio, Wallace, si è concesso ai microfoni di GloboEsporte, soffermandosi con il duello con Cristiano Ronaldo, nel corso dell'ultima sfida che ha visto la Juventus battere per 2-0 i biancocelesti: "Durante la partita si era un po' innervosito per un paio di miei falli su di lui. Sembrava un po' irritato, infastidito nei miei confronti. Per chiudere la questione, è venuto a scusarsi. Dato che parliamo entrambi portoghese è stato più facile. Mi ha fatto i complimenti, a quel punto gli ho chiesto la maglia e lui me l'ha data. La voglio mettere in un quadro, non la farò toccare a nessuno".