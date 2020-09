La Lazio è in piena emergenza in difea. Sia Luiz Felipe che Vavro sono out, il nuovo acquisto tarda ad arrivare, così Inzaghi sarà costretto a inserire in rosa due calciatori finiti nel dimenticatoio. Come riporta Il Corriere dello Sport, sia Antreas Karo che Fortuna Wallace vanno verso il reintegro almeno sino al 5 ottobre.