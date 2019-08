L'ultimo colpo, col tempo che stringe, il cronometro che corre, le lancette che vanno inesorabili verso la parola fine. Il calciomercato inglese volge al termine, con esso una parte della telenovela Milinkovic potrebbe finire, e non solo: anhce il destino di Wallace è legato alla Premier.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Tare e Mendes stanno lavorando per portare il brasiliano ai Wolves, ma i problemi non mancano. Ecco perché gli inglesi potrebbero virare all'improvviso su Rugani della Juventus, battendo la concorrenza dell'Arsenal. Per ora solo un'ipotesi, che potrebbe rimanere tale: mancano poche ore, Wallace dovrebbe finire in Premier.