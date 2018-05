Wallace, difensore della Lazio, parla a Lazio Stayle Radio dopo il pari di Crotone: "Oggi non era facile, fuori casa è sempre complicato. Potevamo fare di meglio ma nulla è perduto, ci manca l’ultima partita in casa. Dovremo vincere per festeggiare davanti ai nostri tifosi. La Champions League per noi è importantissima, tutti sognano di giocare il massimo torneo europeo. Dovremo prepararci al meglio, uniti per centrare il nostro obiettivo. Abbiamo le qualità per arrivare tra la prime quattro, i numeri lo confermano, abbiamo qualità ed un allenatore che ci è sempre accanto".