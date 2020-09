Sembra vicino il tanto agognato sblocco del mercato in casa Lazio. Da ieri sera (voce riportata anche da diversi quotidiani stamattina), Fortuna Wallace potrebbe aver trovato squadra. Sul mercato da due anni, il club capitolino sarebbe ad un passo dal cederlo al Malatyaspor, società turca. Sarà un trasferimento a titolo definitivo e a costo zero per i turchi, i quali però in seguito dovranno riconoscere il 50% della futura rivendita del brasiliano. La partenza di Wallace potrebbe dare il via libera sia per l'ufficialità di Fares che di Hoedt.