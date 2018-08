Una partita, e una maglia, da incorniciare. La Lazio non è riuscita a battere la Juventus e a superare lo scoglio bianconero. Non è riuscito a trovare il gol Cristiano Ronaldo, anche grazie al l'attenta marcatura di Wallace. Per lui una partita e una maglia da incorniciare, come racconta a Globoesporte: “Durante la partita, si era un po’ innervosito per un paio di miei falli su di lui. Sembrava un po’ irritato, infastidito nei miei confronti. Per chiudere la cosa, è venuto a scusarsi. Dato che parliamo entrambi portoghese è stato più facile. Ci siamo scambiati le nostre idee, si è congratulato con me dicendo che ho fatto molto bene. A quel punto gli ho chiesto la maglia e lui me l’ha data. La voglio mettere in un quadro, non la farò toccare a nessuno"