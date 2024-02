Lazio, Whittaker ci ripensa: 'Lusingato dall'interesse, ma non c'era dubbio che sarei rimasto al Plymouth'

Morgan Whittacker è stato una delle meteore del calcio mercato invernale della Lazio. L'attaccante esterno del Plymouth Argyle, club di Championship (Serie B inglese), era uno dei candidati per rinforzare il reparto avanzato biancocelesti, ma la trattativa non è mai decollata perché l'offerta della società capitolina era stata ritenuta troppo bassa. Di questo interesse però il calciatore è stato comunque lusingato, come ha lasciato intendere lui stesso ai microfoni di BBC Radio Devon:



"La mia testa non sarebbe mai cambiata, perché sono felice qui. Per me non c'era dubbio che sarei restato qui a giocare. Quello che ho imparato nel calcio è che la felicità è tutto e finalmente l'ho ottenuta, quindi non voglio ancora rinunciarvi. Quando sai che squadre importanti hanno chiesto di te devi solo stare a guardare e devi usare quest'idea per andare avanti e continuare a giocare al meglio con fiducia, senza lasciarti stressare".