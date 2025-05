Lazio Women, amichevole contro la Nazionale parlamentari per la campagna contro la violenza di genere

e rappresentativa dei parlamentari in campo a Formello contro la. La società biancoceleste ha organizzato nel proprio centro tecnico un incontro amichevole questo pomeriggio per lanciare, come già fatto in altre occasioni passate, un messaggio di sensibilizzazione verso un tema importante e delicato.“Noi ci mettiamo la faccia, non le mani”, lo slogan che ha accompagnato i circa 50minuti di durata del match. “Come mai così poco?”, si è chiesto qualcuno dei presenti. “Di ambulanza a bordo campo ne ho a disposizione una sola”, è stata la risposta scherzosa della dottoressa Cristina Mezzaroma - presidentessa della Fondazione SS Lazio 1900 e moglie del presidente della Lazio, Claudio Lotito - che aveva sentito il commento e ha spiegato che le atlete della squadra femminile della Lazio non avrebbero fatto sconti agli avversari, soprattutto in questa occasione, sì divertente, ma comunque importante per la tematica affrontata. “Alla fine le donne vincono sempre”, ha aggiunto. E infatti la Lazio Women si è imposta per 6-1 sugli avversari.

A capitanare la squadra dei parlamentari c’era l’onorevole Semenzato. In Parlamento presiede la Commissione di inchiesta sul femminicidio ed è stata già promotrice di numerose attività e iniziative legislative a favore della parità dei diritti. Per questo ha raccolto con entusiasmo l’invito arrivato dalla società biancoceleste: “Ci piace pensare lo sport come veicolo di valori, di inclusione, di superamento delle disparità. Questo progetto ‘Noi ci mettiamo la faccia, non le mani’ è nato nei campi da calcio della serie dilettantistica del Veneto, ma ha avuto un seguito enorme, con più di cento club coinvolti e tantissimi ragazzi attivi nella lotta alla violenza di genere. Realizzarlo oggi assieme alle campionesse della S.S. Lazio è un onore”.

“Siamo orgogliosi - ha dichiarato ancora la dottoressa Mezzaroma – di poter ospitare presso il Centro Sportivo di Formello un’iniziativa di fondamentale importanza, in una comunità civile ancora macchiata da troppi atti di violenza contro le donne. La Società Sportiva Lazio e la Fondazione S.S. Lazio 1900 non possono rimanere indifferenti alle varie forme di violenza e di discriminazione, promuovendo invece attraverso lo sport, veicolo per eccellenza di valori autentici, il rispetto e l’amore che deve guidare l’operato di ciascuno”.

La capitana della Lazio Women, Antonietta Castiello, ha sottolineato: “La giornata di oggi rappresenta indubbiamente un ulteriore mattoncino nella lotta ai pregiudizi e alla violenza di genere, una piaga che continua a colpire il mondo che ci circonda. Siamo molto felici di essere qui oggi e di poter trasmettere, attraverso la grande passione per il calcio, i valori dell’amicizia e della condivisione”.Un commento è arrivato, a distanza, anche dal Presidente della SS Lazio calcio, Claudio Lotito. Il patron non era presente a Formello, in una nota ufficiale ha voluto comunque sottolineare l’importanza di iniziative come questa: “Siamo fieri di aver aperto le porte della nostra casa a un evento di tale portata. Come Presidente della S.S. Lazio sono custode di una tradizione ultracentenaria insignita da oltre un secolo del titolo di Ente Morale, un’onorificenza che abbiamo l’onere e l’onore di tramutare in iniziative concrete capaci di rispondere ai vari bisogni della comunità”.