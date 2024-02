Lazio Women, Goldoni: 'I ragazzi di Sarri ci seguono assiduamente'

Tommaso Fefè

Eleonora Goldoni, stella della Lazio Women, è stata ospite ieri su BoboTv. La calciatrice biancoceleste, arrivata l'estate scorsa a Formello, ha palrato di quanto la società capitolina si impegni per garantire anche alla squadra femminile parità di trattamento rispetto ai colleghi uomini:



"Il presidente Lotito e tutti i suoi collaboratori lottano tanto per farci sentire come la prima squadra maschile. Spessi ci vengono a trovare, sono al corrente di risultati e partite e anche diversi calciatori ci seguono assiduamente. Pochi giorni fa io e Nicolò Rovella siamo andati insieme a fare visita in una scuola di Roma, un’iniziativa bellissima organizzata dal club per promuovere i valori dello sport. In queste occasioni abbiamo occasione di conoscerci anche con i calciatori della squadra maschile. Ogni tanto poi ci incrociamo anche nel centro sportivo. Devo dire che sono particolarmente curiosi. Mi è capitato di parlare con loro e facevano una marea di domande. Ci chiedono come viviamo la giornata, come va il campionato e come è l'organizzazione dei nostri allenamenti. Qualche volta sono venuti a vedere le partite, ma comunque sappiamo che dalla foresteria di Formello seguono spesso le gare dal maxi schermo. Ora la società ha in programma un ampliamento del centro tecnico, specifico per la Lazio Women. Stanno edificando una palazzina con spogliatoi nuovi per noi, per lo staff e i magazzinieri. Ci saranno anche tante possibilità per il recupero muscolare. Il livello è alto e ci hanno detto che gli spogliatoi saranno come quelli dei ragazzi".