Lazio Women, ieri l'incontro a Formello per parlare di parità di genere

AFP via Getty Images

Lasi schiera in prima fila nella lotta allaIeri a Formello se ne è parlato in un incontro tra le calciatrici della, la dottoressa Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, e l’Onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta su femminicidio e violenze di genere.“Siamo molto felici e orgogliosi – ha dichiarato la dottoressa Cristina Mezzaroma – di aver ricevuto la visita presso il nostro Centro Sportivo dell’Onorevole. La Società Sportiva Lazio e la Fondazione S.S. Lazio 1900 sono da sempre in prima linea nelle iniziative tese a contrastare la violenza sulle donne promuovendo, ogni qualvolta ce ne sia bisogno,”. Al colloquio con le atlete della prima squadra femminile biancoceleste ha preso parte anche il dottor Valerio De Gioia, consigliere della Corte d’Appello e consulente della medesima Commissione presieduta dall’On. Semenzato. Il tema principale dell'incontro è stato proprio sull’importanza del portare avanti a tutti i livelli (compreso quello sportivo) politiche e iniziative di contrasto a ogni singola manifestazione violenta, discriminatoria o prevaricatrice nei confronti delle donne.

L’On. Semenzato ha spiegato che “il calcio femminile è uno degli elementi fondamentali del cambiamento e dell'evoluzione nella nostra società. Ha assunto un ruolo che va oltre il campo di gioco e abbraccia aspetti sociali, culturali e ormai anche economici, con unSono onorata oggi dell’ospitalità della prima squadra femminile dellaUn ringraziamento particolare lo rivolgo proprio alla dottoressa Cristina Mezzaroma per il cuore e l’anima che mette nella valorizzazione di questo club”. Al termine dell’incontro è seguito poi uno scambio di doni tra gli ospiti e la squadra della Lazio Women, che tramite il capitano Antonietta Castiello, ha donato all’Onorevole i gagliardetti della compagine biancoceleste femminile e anche di quella maschile, entrambi arricchiti dalle firme delle giocatrici e dei giocatori delle due squadre.