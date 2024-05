Lazio Women, Lotito: "Nessuna sfida alla Roma. Portiamo avanti la nostra linea di rigore e merito"

38 minuti fa



La Lazio Women non ha bisogno di rivaleggiare con la Roma femminile. Questo il sunto del pensiero del presidente biancoceleste Claudio Lotito, intercettato dai microfoni di alcuni cronisti, a margine della conferenza di Forza Italia, tenutasi oggi a Roma, in via di San Lorenzo in Lucina. Le atlete biancocelesti hanno vinto il campionato di Serie B quest'anno e sono state promosse in Serie A. Le giallorosse invece si sono laureate per la seconda volta consecutiva Campionesse d'Italia.



"Non c’è nessun guanto di sfida con la Roma - ha dichiarato Lotito - Quest’anno noi abbiamo vinto il campionato con merito, con due giornate di anticipo. Penso che sia la squadra, sia la società, abbiano fatto un grande lavoro, che ha portato avanti una linea di rigore e di merito. L’anno prossimo vogliamo allestire una squadra competitiva per affrontare la Serie A. Poi che vinca il migliore". La Lazio Women aveva già raggiunto il traguardo della promozione tre stagioni fa, prima dell'avvento di Fabiani in dirigenza; ma poi era di nuovo retrocessa subito l'anno seguente, dopo una stagione disastrosa, con 0 vittorie nel girone d'andata e l'esonero dell'allenatrice Carolina Morace. Questa volta il club biancoceleste non ha intenzione di ripetere gli stessi errori commessi in passato.