Mentra la stagione di Immobile e compagni è già partita col botto, la Lazio Women si prepara ad affrontare un'annata di rinascita. Le ragazze allenate da mister Catini hanno l'obiettivo di tornare in Serie A al più presto e per questo la squadra - che l'anno scorso non è riuscita nell'impresa salvezza - è in fase di profondo rivoluzionamento. A cominciare dall'arrivo in dirigenza di Fabiani, che ha già concluso gli acquisti di 3 nuove giocatrici: Fuhlendorff, Toniolo e Chatzinikolaou, oltre alla conferma di Falloni. E altre due operazioni sono in fase di definizione.



La società biancoceleste sta infatti formalizzando l'ingaggio delle svincolate Vecchione e Vivirito, rispettivamente attaccante e centrocampista. A riportare la notizia è calciofemminileitaliano.it. Estro e fantasia per la prima, classe '99, che ha militato nel San Marino Accademy e l'anno scorso al Cittadella. Grinta ed esperienza per la seconda, che ha da poco compiuto 32 anni. L'ultimo anno ha giocato al Cesena. Prima ancora può vantare una carriera con tante maglie diverse indossate, tra Verona, Venezia, Napoli, Sudtirol, Como e altre ancora. Forze fresche per le fila biancocelesti, per dare l'assalto alla promozione già da questa stagione.