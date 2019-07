Yazici aspetta Milinkovic Savic. Ha dato la sua parola alla Lazio, che crede di avere tra le mani un giocatore in grado di esplodere e moltiplicare il suo valore. La Lazio crede nel mancino di Yusuf Yazici, e lo sta già mettendo in mostra con il Trabzonspor.



MERCATO LAZIO - Yazici è appeso al filo di Milinkovic, nel frattempo ha siglato una splendida rete contro l'Hoffenheim, nell'amichevole di ieri sera. Un super gol, partendo da trenta metri per andare a concludere dal limite dell'area. Yazici si presenta così, un bel bigliettino da visita. A presto in Serie A?