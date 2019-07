Yazici sta per sfumare. La situazione Milinkovic è ancora ingarbugliata, il Manchester United non ha affondato, e il suo sostituto numero 1, il turco Yazici, sembra sempre più vicino a scegliere di andare altrove. Come riporta il Corriere dello Sport, tutto fermo su Milinkovic, il silenzio è assordante.



MERCATO LAZIO - E Yazici sta per accasarsi al Lille. La corte del club francese, complice la cessione monstre di Pepé, si sta facendo più serrata. Mancano 8 giorni alla chiusura del mercato inglese, lo United deve sbrigarsi. E l'arrivo di Yazici in casa biancoceleste è appeso al filo di Milinkovic.