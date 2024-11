Lazio, Zaccagni: “Baroni non ha mai sbagliato una partita"

Getty Images

si è raccontato a tutto tondo in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L’esterno della Lazio è uno dei giocatori-chiave della squadra di Baroni che dopo le prime 12 giornate è seconda a -1 dal Napoli insieme ad Atalanta, Fiorentina e Inter (quinta per scontri diretti). Zaccagni ha fatto 5 gol in 14 partite stagionali, Spalletti l’ha lasciato fuori dai convocati della Nazionale e il giocatore si è dato questa risposta: “, dopo l’Europeo mi sono accorto che ero l’unico esterno d’attacco. Spalletti dice che posso fare anche la seconda punta, in partita con la Lazio mi alleno per farla”. Ecco gli altri passaggi principali dell'intervista.

- Parole d'elogio per l'allenatore Marco Baroni: ": non ci riempie di indicazioni tecniche o tattiche, ci dà quelle che servono. Eravamo carichi, curiosi di scoprire Baroni. È stato un impatto piacevole. Ci ha immersi in tanto lavoro, in tanti allenamenti a grande intensità, questo ci ha portati nella condizione di sfruttare il suo gioco".- Un riconoscimento anche per Maurizio Sarri, l'allenatore che aveva richiesto fortemente alla dirigenza di portare Mattia Zaccagni in biancoceleste: "Mi ha voluto alla Lazio, gliene sarò sempre grato.. Ma c'è da dire che quell'anno siamo riusciti a raggiungere l'Europa che stiamo vivendo adesso".