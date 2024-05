Lazio, Zaccagni: "Con Tudor sono cambiate un po' di cose. Nazionale? Spero che..."

Mattiadurante il convegno Il calciomercato ai tempi dell'intelligenza artificiale. A margine dell'evento, l'attaccante dellaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Sul tema dell'IA, secondo lui "negli ultimi 5-6 anni la tecnologia nel calcio ha fatto passi in avanti, basti pensare che ora se vuoi comprare un calciatore anche dal Sudamerica lo puoi fare in 5 minuti. Ma l'intelligenza artificiale bisogna saperla usare nel modo giusto. Per i tifosi ad esempio c'è molto più contatto anche con i social, quindi si può stare molto più vicino alla squadra anche attraverso attraverso questi mezzi".

ha poi commentato brevemente il finale di stagione della, dopo il cambio di allenatore:ma è logico: quando c'è un cambio allenatore, c'è sempre quella scossa iniziale. Ora siamo arrivati in Europa League (manca in realtà ancora la certezza matematica, perché la Fiorentina deve giocare due partite, ndr) e siamo". Nell'annata tutt'altro che indimenticabile per i biancocelesti, l'ex Hellas è risultato comunque tra i migliori e spera di aver convintoa convocarlo per Euro 2024, dovedifenderà il titolo vinto 3 anni fa: "Venire a Coverciano è sempre un'emozione. Spero di esserci anche fra qualche giorno (a fine maggio ci sarà il primo stage pre-ritiro, ndr)".