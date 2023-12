Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, ha commentato così, a Lazio Style Channel, il pareggio contro il Verona: "Secondo me abbiamo fatto una buonissima partita, creando tanto purtroppo non sfruttandole al meglio. In certi contesti dovevamo essere più furbi perché queste partite le devi vincere. Purtroppo il calcio è così, non è la prima volta che ci succede. Se adesso un cross ci fa male dobbiamo far in modo di non far far anche quello. Oggi mi sentivo abbastanza bene anche se devo dire di non sentirmi al 100 %, ma son contento della mia prestazione, ho ritrovato il gol e sono contento. Oggi c'è da dire che secondo me dopo il vantaggio ci siamo comportati bene tenendo il campo e facendo la gara. Il fallo di Casale? Penso che questo dipenda da arbitro ad arbitro, alcuni non fischiano, altri sì. Non giudico le scelte dell'arbitro".



A DAZN: “Sono contento di essere tornato al gol, ma purtroppo sono contento a metà per i due punti che ci mancano. Abbiamo fatto una buona partita, certe occasioni potevamo sfruttarle meglio ed essere più furbi. Abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a finalizzare. Abbiamo rubato tanti palloni agli avversari. Le occasioni che abbiamo avuto potevamo sfruttarle meglio. Per rispetto a quello che mi ha dato Verona non esulterò mai in questo stadio: sono orgoglioso di essere passato da qua”.