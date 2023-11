"Io voglio prolungare e il presidente Lotito lo sa". È stato chiaro Mattia Zaccagni nell'intervista rilasciata nelle ultime ore al Corriere della Sera. Una volontà, quella dell'attaccante esterno della Lazio, che il suo agente Mario Giuffredi aveva già espresso qualche settimana fa, sottolineando come lui e il suo assistito fossero indispettiti dall'attesa e dai mesi che stanno passando senza che venga definito un accordo per il rinnovo del classe '95. Che ha il contratto in scadenza nel 2025, ma che vorrebbe chiarire presto la sua situazione, altrimenti prenderà in considerazione anche altre ipotesi.