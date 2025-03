AFP via Getty Images

Lazio, Zaccagni e Pedro sempre più decisivi: una sola volta hanno fatto meglio di quest'anno

40 minuti fa

La Lazio ha spezzato la maledizione Milan con i suoi pezzi da 90. Era dal 2019 che i biancocelesti non vincevano al Meazza contro i rossoneri e, ancora peggio, non avevano mai segnato negli ultimi 4 incroci a Milano. In partite così, una squadra giovane come quella biancoceleste di quest'anno non può far altro che aggrapparsi ai propri punti fermi: Pedro e Zaccagni sono i trascinatori della Lazio di Baroni.



Il primo, come racconta oggi il Corriere dello Sport, è alla sua seconda miglior stagione in Italia. Pedro ha segnato finora 6 reti in Serie A: solo nel 2021-22 fece meglio, chiudendo a 9 il campionato. Mancano però altre 11 partite e il fuoriclasse spagnolo può ancora migliorare. Anzi, è proprio quello che tutti sperano nell'ambiente biancoceleste, per giocarsi fino in fondo le proprie carte nella corsa Champions. Con lui c'è Zaccagni, mai così decisivo come quest'anno da quando è a Roma. Sono 10 le reti stagionali, 8 in Serie A (solo nel 2022-23 segnò di più) che lo rendono il centrocampista (anche sei di fatto gioca da ala) più prolifico del campionato, a parimerito con Reijnders. E quando segna lui la Lazio vince sempre: 10 su 10 per il capitano biancoceleste, che ieri ha il cartellino numero 150 con l'aquila sul petto.