Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha preso la parola dopo il tecnico Sarri alla vigilia dell'incrocio di Europa League col Porto.



"In ogni partita provo a dare il meglio di me. Devo continuare su questa strada per preservare il livello delle prestazioni"



L'esultanza dell'arciere? "Quando sono arrivato la Società pubblicò un gol con quell'esultanza, quindi ho dato seguito a quella clip".



Assenza Immobile? "Per noi Immobile è un calciatore fondamentale, ma tutti noi daremo il massimo. Vogliamo fare la nostra gara provando ad offrire il nostro calcio".



Occasione? "​Per me giocare in Europa è importantissimo, è la prima competizione UEFA che gioco. Dovremo replicare lo spirito che abbiamo dimostrato nelle ultime gare".



Allenatori? "Juric e Sarri sono due allenatori opposti: il primo andava uomo contro uomo, mentre il mio attuale tecnico chiede un lavoro diverso. Darò sempre il 100% per l'allenatore".



I nostri blackout? "A volte capitano, bisogna essere bravi ad andare avanti".



Tifosi? "Per me ricevere il sostegno dei tifosi laziali è un onore. Sono felice di ciò che sto facendo e di ciò che i tifosi mi stanno dimostrando".