Fiato sospeso in casa Lazio per Mattia Zaccagni. Le condizioni dell'attaccante esterno della Lazio non sono al meglio dopo la partita di Champions. Ieri indossava un tutore per il ginocchio e in vista del derby di domenica continuerà ad essere tenuto sotto osservazione dallo staff.



Il movimento brusco, in un tentativo di contrasto in scivolata, martedì sera nel primo tempo contro il Feyenoord aveva fatto temere il peggio. L'ex Hellas invece ha potuto continuare a giocare, fino a metà della ripresa, quando è stato sostituito da Pedro. Già da subito però si vedeva che non riusciva a correre al meglio. Ieri si è sottoposto ai controlli che hanno dato esito negativo. Il fastidio per il contraccolpo subito però ancora c'è, e questo spinge tutti alla massima cautela. Oggi Sarri ha concesso a tutti il giorno di riposo dagli allenamenti. Il tecnico incrocia le dita per porer contare sulla disponibilità dell'Arciere biancoceleste nella gara contro la Roma. Anche il calciatore vorrebbe esserci a tutti i costi, ma la sua presenza per la stracittadina al momento è ancora a rischio.