Lazio, Zaccagni: "Guardiamo eccome la classifica. Vogliamo restare in alto e giocarci le nostre carte fino alla fine"

Getty Images

Premio Beppe Viola per. Nel Salone d'Onore del Coni a Roma, il capitano dellaè stato insignito del riconoscimento che premia la cultura sportiva, in campo e fuori. A margine della cerimonia, giunta ormai alla sua 41a edizione, il calciatore biancoceleste, a segno ieri nel match vinto col Bologna per 3-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Queste le sue parole:“Mister Baroni lavora molto sulla nostra mentalità, cerca di spronarci per dare il massimo in ogni partita e penso che quest’anno si stia vedendo sia in campionato che in Europa. Stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro. Personalmente sono onorato di essere il capitano di questa squadra. All’interno del gruppo ci sono dei valori incarnati anche da ragazzi molto giovani e talentosi. Il compito che abbiamo noi più anziani nella rosa è quello di metterli sulla buona strada per rendere al meglio".

Ci fa piacere e ci stimola a fare meglio. Siamo in tante squadre lì in alto, noi cercheremo di restare aggrappati alle prime per poi giocarci le nostre carte fino alla fine. Ora sto passando un buonissimo momento personale, per questo sono contento. Il momento migliore però lo sta passando in realtà tutto il gruppo. Chi gioca gioca dà il suo contributo. Come ha detto ieri il mister, abbiamo 22 titolari. Quindi questa è una buona base per fare grandi cose. Per questo non sono sorpreso. Vedo lavorare i ragazzi durante la settimana, tanto e bene. Il mister ci dà le indicazioni giuste. Il lavoro che stiamo facendo ripaga quello che facciamo in settimana”.