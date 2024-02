Lazio, Zaccagni in dubbio anche a Cagliari: ecco quando può rientrare

Tommaso Fefè

Non c'è ancora chiarezza sul recupero di Mattia Zaccagni. L'ala sinistra della Lazio è fuori dalla sfida contro l'Inter in Supercoppa. Un pestone al piede, con conseguente distorsione, rimediato contro l'Udinese e curato solo con antidolorifici nelle settimane successive gli sta creando più di qualche noia da diversi giorni. Ha già saltato le gare contro Napoli e Atalanta, oltre alla semifinale di Riyad. Sarri spera di poterlo recuperare per sabato pomeriggio a Cagliari, ma ad oggi ci sono ancora forti dubbi a riguardo.



Risposte più precise arriveranno a partire da domani. In programma c'è una doppia seduta a Formello: se l'Arciere biancoceleste riuscirà a fare almeno una corsetta in campo potranno alimentarsi le speranze di rivederlo tra i convocati per la trasferta in Sardegna. Altrimenti se ne riparla per la Champions, mercoledì prossimo all'Olimpico contro i Bayern Monaco. E questa seconda ipotesi è al momento la più probabile. A prevalere infatti sarà la prudenza, per permettere al calciatore di recuperare al meglio ed evitare ricadute di natura traumatica.