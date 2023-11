Ci sono diverse novità sulla Lazio dopo l'allenamento del pomeriggio, ecco il punto da Lalaziosiamonoi:



"Riaggregato Kamada, da ieri con il gruppo squadra e oggi di nuovo in campo coi compagni. I fastidi alla schiena non hanno mai preoccupato particolarmente, a Salerno prenderà il posto dello squalificato Luis Alberto. Le altre notizie positive: si è riaggregato Zaccagni, out dalla partita con il Feyenoord per la distrazione al collaterale del ginocchio destro. Verrà convocato per la trasferta all'Arechi, Sarri potrebbe comunque puntare su uno tra Pedro e Isaksen per chiudere il tridente d'attacco con Felipe Anderson e Immobile.