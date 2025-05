Lazio, Zaccagni: "Mi ha cercato la Juventus, ma qui mi sento in famiglia"

Getty Images

Capitano e numero 10 della Lazio,è diventato il simbolo di una squadra che a 270 minuti dalla fine del campionato è in piena corsa per il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Marco Baroni difficilmente rinuncia a quel ragazzo che negli ultimi anni è cresciuto in personalità e leadership, e dovrebbe partire titolare anche nella partita di domani sabato 10 maggio all'Olimpico contro la Juventus. La sua sliding door, perché- racconta Zaccagni al Corriere dello Sport - mi hanno accolto bene e volevo essere parte di qualcosa che sentivo anche mio. Sono contento della scelta fatta, e ora voglio togliermi più soddisfazioni possibili con questa maglia".

- Il traguardo da centrare, ora è quel quarto che per ora condividono con Juventus e Roma (ma la Lazio ha scontri diretti a sfavore con entrambe): "La corsa è apertissima - continua Zaccagni - e può finire in tutti i modi. Io sarei soddisfatto se riuscissimo a qualificarci alla prossima Champions.. Sarebbe bello tornare a certi livelli in Europa, è il nostro obiettivo e credo che siamo pronti per giocarci le nostre chances".- Con il lavoro e i risultati, Marco Baroni ha ribaltato ogni pronostico iniziale smentendo anche i più scettici: ". Durante il ritiro estivo avevo visto una squadra e un allenatore pronti a mettersi in gioco, c'erano tutti i presupposti per fare una buona stagione. Penso che il mister abbia fatto un lavoro straordinario con tanti giovani in squadra - si complimenta Zaccagni - Il cammino è stato fantastico. Nella prima parte della stagione giocava una squadra in Europa League e un’altra in campionato. Penso che Baroni meriti tanto".