L'esterno offensivo della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro il Feyenoord.



Una serata dove ha funzionato davvero poco: siete mancati in personalità?

"Non siamo riusciti a reggere l'impatto con la gara. Loro sono entrati in campo più cattivi, dovremo correggere questo al ritorno".



Come spiegare gli alti e bassi della squadra?

"Bisogna devi rimanere in partita, anche se vai sotto. Nel secondo tempo ci hanno concesso qualcosa, ma era troppo tardi".



Decisiva l'altra gara con il Feyenoord?

"Bisogna vincerla, per riaggrapparsi alla classifica e poi vedere le altre".



Avete già avuto un confronto con Sarri?

"Ancora no, ne parleremo domani".