Lazio, Zaccagni: "Non ci poniamo limiti. Baroni lavora sulla testa e mi dà tanta libertà"

Getty Images

Mattia Zaccagni, ala e capitano della Lazio, ha parlato a Steven Moore , fondatore di The Laziali e presentatore di TLN TV Serie A"Stiamo facendo un percorso molto positivo, per il quale servono tanti piccoli particolari, dalla società allo staff tecnico allo staff medico. Siamo molto contenti".- "Nel calcio di oggi si lavora molto sulla testa, lui è molto bravo in questo"."L'obiettivo è sempre quello di scendere in campo e divertirsi, che è possibile solo se fai le cose giuste mettendoci umiltà e il 100%. Non ci poniamo limiti, sappiamo di essere una squadra forte e pensiamo sempre alla partita che viene".

"Ognuno di noi tre ha qualcosa di diverso. Quest'anno ho tanta libertà e mi piace, Guendo e Rove stanno facendo una stagione fantastica".- "Mi viene spontaneo andare sotto la curva e ricevere l'affetto dei tifosi, sia in casa sia in trasferta. Le mani alle orecchie mi vengono d'istinto, quella dell'arciere è una cosa nata qua e che porto avanti volentieri".- "Migliorare i miei numeri".- "Mi ha sempre trasmesso questa sua passione, ma non ne ha avuto così bisogno, io me la sentivo già dai 4 anni e in casa non mi tenevano più, rompevo tutte le cornici delle foto".

- "E' sempre stato il mio idolo, ho sempre studiato i suoi gol e le sue prestazioni, abbiamo un bel rapporto".- "E' sempre qualcosa di fantastico. Il mio obiettivo è essere nel gruppo, rispetto le scelte del mister ma lavoro con questo in testa".