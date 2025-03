Getty Images

Lazio, Zaccagni non parte per Plzen: le condizioni del capitano

Federico Targetti

40 minuti fa



Mattia Zaccagni non parteciperà alla trasferta della Lazio in Repubblica Ceca, dove i biancocelesti giocheranno la gara di andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen.



Il capitano ha accusato un affaticamento al polpaccio dopo la gara vinta contro il Milan anche grazie al suo goal nel primo tempo. Ieri non si è allenato e oggi, segnala Sky Sport, non è partito con la squadra alla volta di Plzen. Le sue condizioni sono da rivalutare in vista della gara di campionato in programma lunedì contro l'Udinese.



Con lui rimane a Roma anche Fisayo Dele-Bashiru, mentre le buone notizie riguardano Romagnoli e Marusic: entrambi sono recuperati e sono a disposizione del tecnico Marco Baroni.