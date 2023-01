Mattia Zaccagni ha parlato ai canali ufficiali della Lazio prima della sfida con la Fiorentina: "Stiamo cercando di trovare la continuità, oggi affrontiamo una squadra molto forte. La classifica non rispecchia il valore dei nostri avversari, ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. All’andata il risultato (lo 0-4 del Franchi, ndr) è stato forse troppo ampio guardando l’andamento della partita. Stasera dovremo cercare di portare in campo l’atteggiamento delle ultime gare".