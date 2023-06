Mattia Zaccagni è pronto a legarsi alla Lazio fino al 2027. L'esterno ex Hellas allungherà quindi di altri due anni, rispetto alla scadenza attuale del 2025, il suo legame con i biancocelesti. Anche l'ingaggio sarà adeguato, passando a 3 milioni di euro a stagione. Secondo Il Tempo l'accordo per il rinnovo è stato trovatoì e si stanno limando solo gli ultimi dettagli in questi giorni prima di arrivare alla firma.