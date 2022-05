Ma cosa cazzo sto guardando, video a dir poco distopicopic.twitter.com/l1FxG3YCNC — MARCVS BOVALINVS PVRPVREVS QUERELATOR (@Moussolinho) May 18, 2022

di Roma. Sabato sera scenderà in campo da ex contro l'Hellas Verona, ma il calciatore della Lazio era in campo anche mercoledì. Quando ha affittato lo stadio per un'occasione speciale: annunciare il sesso del. La quale ha risposto alle critiche arrivate via social:vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, continuate così".NELLALEDIe quando il pallone è entrato in rete sono volati in aria dei. Auguri!